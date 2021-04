Nintendo sarà all’E3 2021 con Splatoon e The Legend of Zelda, secondo un insider

Non manca tantissimo all’inizio dell’E3 2021, uno degli eventi più importanti nel panorama videoludico, dove arriveranno informazioni su nuovi giochi, gameplay e tanto altro ancora. Ebbene, anche se non si tratta di informazioni ufficiali e vi raccomandiamo di prendere il tutto con le pinze, secondo un Insider, Nintendo avrebbe grandi piani per l’evento losangelino.

Secondo questa fonte, che si fa chiamare su Twitter Samus Hunter, Nintendo avrebbe intenzione di portare all’E3 2021 Splatoon 3, The Legend of Zelda e Super Smash Bros. Ultimate. Ecco cosa ha affermato:

Insomma, secondo quanto dichiarato dall’insider, sembra che Nintendo sia pronta all’E3 2021 nel migliore dei modi, ma aspettiamo notizie ufficiali da parte della casa di Kyoto o l’inizio dell’evento losangelino.

Less than two months #E32021

Last week they told me that #Nintendo has big plans in store for this year, but Covid is making things difficult to organize. Unfortunately, due to the number of partners, I cannot confirm whether all plans will come to fruition, we will know on May 6 pic.twitter.com/EYvPIk0NWK

