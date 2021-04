Call of Duty Warzone e Cold War: nuovo trailer per Pass Battaglia della Stagione 3

Uno dei franchise più giocati sempre, il quale non cede il passo ai tempi che verranno e che ha totalizzato e superato il grande numero di 100 milioni di giocatori nella modalità battle royale, ovvero Call of Duty, sta per essere rinnovato in due titoli attraverso l’arrivo della Stagione 3.

Warzone da un lato e Black Ops Cold War dall’altro, vedranno infatti arrivare tantissimi nuovi elementi tramite il Pass Battaglia della Stagione 3. Tramite il canale ufficiale YouTube di PlayStation, è stato pubblicato un nuovo trailer che trovate in calce alla notizia.

Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War sono attualmente disponibili su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4.