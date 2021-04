Arcana Heart 3 Love Max SixStars!!!!!!: pervisto l’arrivo su PS4 e Switch?

Cultura, un retailer francese di un certo spessore, ha recentemente inserito nella sua lista titoli, la produzione targata EXAMU Inc, edita da Arc System Works, Arcana Heart 3 LOVEMAX SIXSTARS!!!!!!, attesa a quanto pare per il 30 settembre.

Originariamente, il titolo picchiaduro venne pubblicato sugli arcade in Giappone nel 2014, per poi arrivare su Steam nel mese di dicembre dell’anno 2015 in tutto il mondo. Attualmente, il gioco è ancora supportato, con tanto di DLC futuri in arrivo.

Arcana Heart 3 Love Max SixStars!!!!!! potrebbe a questo punto vedere la luce su PlayStation 4 e Nintendo Switch, allargando potenzialmente la propria player base con numeri non da poco. Vi lasciamo con un trailer a seguire. Intanto, diteci la vostra riguardo il titolo e cosa ne pensate del possibile approdo sulle console Sony e Nintendo!