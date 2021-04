We Are the Caretakers ora disponibile su Steam in accesso anticipato

Svelato nel mese di marzo durante l’Xbox Indie Showcase, We Are the Caretakers è ora disponibile sulla piattaforma PC tramite Steam in accesso anticipato. L’indie game vedrà i giocatori impegnati in una “missione ambientale“, insita in un genere ben definito e delineato, quale quello strategico/tattico a turni.

Si dovrà proteggere il Raun, una specie di simil-rinoceronte purtroppo presa come bersaglio dai bracconieri. Si dovrà metter su una squadra e gestirla in battaglie strategiche a turni. Le meccaniche, comunque, non finiscono qui, visto che si dovrà star attenti ai fondi, alla propria reputazione, alla ricerca e ad altri animali, senza contare le numerose alleanze possibili.

Vi lasciamo alla descrizione di We Are the Caretakers, seguita poi dal trailer di lancio che ha sancito l’arrivo della produzione di Heart Shaped Games sulla piattaforma Valve.

We Are The Caretakers è un RPG gestionale e strategico a team. Si basa sull’assemblare squadre di guardiani per difendere il vostro pianeta e la fauna selvatica in via d’estinzione. Uniti contro una minaccia extraterrestre. Combatti per il nostro futuro.