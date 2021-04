Resident Evil Village: prossima demo il prossimo 2 maggio

Resident Evil Village arriverà tra due settimane esatte, il 7 maggio, e Capcom sta tentando di alimentare l’entusiasmo, per la sua uscita, tramite demo aperte per tutti. La prossima prova gratuita sarà disponibile ufficialmente il 2 maggio, 7 giorni prima del suo lancio. Chiaramente, parliamo della demo di 60 minuti aperta a tutte le piattaforme, ricordando invece che oggi alle ore 19:00 italiane sarà possibile accedere alla seconda demo Early Access su console PlayStation.

Come annunciato la scorsa settimana, Capcom sta diffondendo la sua demo nell’arco di tre settimane, prova gratuita dove i giocatori possono esplorare il titolo solo per 30 minuti. A partire dall’01:00 di domenica 2 maggio, Capcom rilascerà una terza demo, garantendo l’accesso a entrambe le località precedentemente disponibili per un periodo di 24 ore su Playstation 5, PS5, Stadia, Steam, Xbox One e Xbox Series X/S.