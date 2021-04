Elite Dangerous Odyssey: in uscita il 19 maggio su PC

Sembra che i progressi compiuti in Elite Dangerous Odyssey, attualmente in alpha, si stiano muovendo ad un ritmo abbastanza sostenuto. Infatti Frontier Developments ha annunciato ufficialmente la data di uscita del titolo.

Tramite un post ufficiale del gioco, la versione PC dell’espansione Odyssey arriverà mercoledì 19 maggio su Steam, Epic Games Store e Frontier Store.

Inoltre tramite un tweet, i sviluppatori ringraziano ulteriormente i giocatori che stanno partecipando all’ Alpha che ha reso possibile la data di rilascio addirittura anticipata. La casa sviluppatrice inoltre conferma di portare miglioramenti e aggiornamenti dei contenuti.

Ricordiamo che Elite Dangerous Odyssey sarà disponibile il 19 maggio su PC.

Take that giant leap for mankind! The PC version of Elite Dangerous: Odyssey will launch on Steam, Epic Games Store and the Frontier Store on May 19th!

Pre-order now to get your hands on the exclusive Pioneer suit skin: https://t.co/Op9ML4oLFx pic.twitter.com/0ziMvldShk

— Elite Dangerous (@EliteDangerous) April 22, 2021