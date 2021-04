The Last of Us Part II è il titolo più premiato della storia

Nonostante un testa a testa a suon di premi vinti con Hades, The Last of Us Part II è stato riconosciuto ufficialmente come il gioco più premiato della storia (ovviamente fino a questo momento). Il capolavoro di Naughty Dog ha infatti collazionato la bellezza di 300 premi Game of the Year complessivi, mettendosi alle spalle dei titoli di grosso calibro.

Al secondo posto infatti troviamo The Witcher 3 e i suoi 280 premi vinti (20 in meno di TLOU Part II), mentre a completare il podio troviamo God of War per PlayStation 4, che ha collezionato ben 260 premi. Parlando di Hades invece, il titolo di Supegiant Games non è presente neppure nella classifica top 10, dato che ha vinto “soltanto” 60 premi (circa).

Come detto prima, questi sono i numeri di premi complessivi raccolti dai suddetti titoli e dunque, parliamo di premi ottenuti da stampa e dell’opinione pubblica, oltre ad altre tipologie di premi. Se dovessimo considerare soltanto i premi assegnarti dalla stampa specializzata, il più premiato non può che essere il suo predecessore, ovvero The Last of Us, con la bellezza di 199 premi vinti. Forse, questo è uno dei motivi che hanno spinto Sony a realizzare il remake del titolo?