Assassin’s Creed Valhalla: con Wrath of the Druids arrivano i licantropi!

Non c’è alcun dubbio che Assassin’s Creed Valhalla abbia un mondo sostanzialmente immenso da esplorare, e ricchissimo di contenuti giocabili. Nonostante ciò però, Ubisoft ha intenzione di fare le cose in grande e, benché ci sia stato qualche piccolo incidente di percorso, che ha anche costretto il developer a un ritardo, finalmente sta per arrivare la prima delle due grandi espansioni previste per il titolo, Wrath of the Druids.

La trama di massima del DLC è già nota: il nostro eroe Eivor verrà inviato in Irlanda dove si troverà ad avere a che fare con un particolare culto druidico, noto come i Figli di Danu. Non mancheranno inoltre tanti altri elementi e side quest a margine di questa storia, come quelli, ad esempio, che sembrano emergere dalle immagini dell’espansione, recentemente condivise da Ubisoft e rilanciate sul web.

La pagina Twitter @ALumia_Italia ha infatti condiviso, come potete notare in fondo all’articolo, alcune immagini provenienti da Wrath of the Druids, tra le quali quella che salta maggiormente all’occhio è, senza dubbio, quella che rivela la presenza dei licantropi. A quanto pare dunque la nuova espansione di Assassin’s Creed Valhalla sta per mettere il nostro vichingo preferito a confronto con queste terrificanti e violente creature.

L’utilizzo di una bestia leggendaria come il licantropo non dovrebbe stupire più di tanto: pur essendo iniziata come una saga videoludica a tema storico, Assassin’s Creed ha cominciato ad attingere in modo sempre più ampio dal mondo fantastico e fantasy con il passare degli anni, e questo approccio non è assolutamente nuovo, soprattutto in Valhalla.

Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC (via Epic Games Store e Ubisoft Store) e Google Stadia, mentre l’espansione Wrath of the Druids arriverà su tutte le piattaforme a partire dal prossimo 13 maggio 2021.