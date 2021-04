Sony: depositato in Europa il marchio Soho Engine

Questa primavera 2021 potrebbe essere segnata da una inattesa ma graditissima sorpresa nel mondo videoludico di casa Sony, almeno stando alle ultime informazioni raccolte da Gematsu. Sembrerebbe infatti che la multinazionale giapponese abbia depositato al European Union Intellectual Property Office, il marchio di Soho Engine.

Una notizia che, da sola, non sembrerebbe avere molto significato, ma che potrebbe aprire la porta al ritorno di uno dei più apprezzati successi della storia del colosso nipponico. Il team Soho era infatti lo sviluppatore di un grande classico per PlayStation 2, lo sparatutto The Getaway.

Anche se il titolo non ebbe, nel 2003, un grande successo commerciale, ma con il passare degli anni si è guadagnato uno status invidiabile, e a tutt’oggi si tratta di un gioco che ha il suo seguito davvero nutrito di appassionati.

Per questo, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali, non si può fare a meno di pensare che Sony abbia registrato Soho Engine proprio per permettere a London Studio di lavorare su un nuovo seguito della saga di The Getaway, con la possibilità, inoltre, che si tratti di un titolo in realtà virtuale, dato il successo dello sviluppatore in questo campo con Blood & Truth e le recenti notizie che lo volevano al lavoro su una nuova opera dal “grande potenziale“.

Il developer è lo stesso di The Getaway Black Monday, e quindi quella di un ritorno della tanto amata serie potrebbe essere qualcosa di più che una speranza peregrina. Non ci resta che attendere novitàe ufficialità da parte di Sony!

Si tratterebbe soltanto dell’ultimo annuncio entusiasmante per l’azienda negli ultimi giorni: dopo la conferma della collaborazione con Firewalks Studios, del brevetto di una nuova IA e dell’accordo con Disney per l’approdo sulla piattaforma streaming Disney + dei film di Spider-Man, il ritorno di The Getaway potrebbe essere la proverbiale ciliegina sulla torta!