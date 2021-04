My Hero Academia: arrivano dei nuovi poster!

My Hero Academia ha da poco visto l’inizio della quinta stagione del suo anime, prodotto dallo studio d’animazione Bones, e la serie di Kohei Horikoshi sta già spopolando con il suo primo arco narrativo, quello dell’Addestramento Congiunto, che vede la classe 1-A a confronto con i compagni/rivali della 1-B, oltre a fornire l’occasione a Izuku per un nuovo confronto con Hitoshi Shinso e il suo potentissimo Quirk, Brainwash.

Nonostante ciò sembra proprio che i franchise si stia già preparando per gli archi narrativi futuri. Recentemente infatti il sito ufficiale di My Hero Academia ha aggiornato i fan sui piani per la release in Blu-ray e DVD della quinta stagione, rilasciando anche due bellissimi poster, che strizzano l’occhio proprio al futuro della saga. Attenzione però, da qui in avanti l’articolo potrebbe contenere degli spoiler!

Come potete infatti vedere nel tweet in fondo all’articolo, un poster è dedicato all’Unione dei Villain, concentrandosi sulle figure di Shigaraki, Dabi, Toga, Twice e Mr. Compress, in quello che sembra essere un riferimento, nemmeno troppo velato, a My Villain Academia, l’arco narrativo del manga completamente dedicato a Shigaraki e ai suoi, durante il quale l’Unione entrerà per la prima volta in contatto con Re-Destro e l’Armata di Liberazione dei Superpoteri.

La seconda immagine vede invece protagonisti Izuku, Bakugo e Todoroki insieme ai pro-heroes Endeavor e Hawks, in quello che è un riferimento all’arco narrativo dell’Agenzia di Endeavor, che vedrà impegnati i tre migliori allievi della 1-A in un tirocinio presso l’agenzia del nuovo eroe numero 1 del Giappone.

Insomma, sembra proprio che la quinta stagione di My Hero Academia adatterà alcune delle saghe più adrenaliniche del manga di Kohei Horikoshi, che si avvia a diventare sempre più oscuro mano a mano che i capitoli passano. Come proseguirà il viaggio di Deku per diventare l’eroe più grande di sempre?