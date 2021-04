Tales of Arise: confermata l’assenza del multiplayer

Nonostante qualche eccezione multiplayer, la maggior parte dei giochi Bandai Namco sono pensati esclusivamente per il single player. E oggi ne abbiamo una conferma ulteriore. Pur facendo leva su una storia guidata da due protagonisti, cosa che ha fatto pensare ad una presenza di elementi multiplayer nel prossimo RPG dell’azienda giapponese, anche Tales of Arise (qui per la nostra anteprima) si configurerà come un’esperienza per giocatore singolo. A confermarlo è la stessa Bandai Namco.

Parlando in una recente intervista IGN, Yusuke Tomizawa, producer del titolo in questione, ha confermato che l’action RPG in uscita questo autunno avrà una modalità esclusivamente single player. Bandai Namnco, infatti, ha scelto di abbandonare le meccaniche multiplayer per concentrarsi invece su come i due eroi protagonisti, Alphen e Shionne, interagiranno e agiranno l’uno con l’altro.

Dunque questo è davvero un gioco a sé stante dove una persona gradisce davvero il dramma e la storia generale del gioco, e al momento non abbiamo proprio alcun piano per una modalità multiplayer. Ma d’altra parte, ci siamo concentrati molto su come i personaggi lavorano insieme e su come cooperano in battaglia, ed anche su come tutto questo funzioni nelle meccaniche di gioco.



Un po’ ci dispiace, ma confidiamo nel lavoro del team di sviluppo. Nel frattempo, vi ricordiamo che Tales of Arise uscirà il 10 settembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.