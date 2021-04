Final Fantasy XIV: svelato il programma completo del Digital Fan Festival

Manca meno di un mese al Fan Festival digitale 2021 di Final Fantasy XIV, Around The World. In vista del più grande evento dell’MMO, Square Enix ha rivelato il suo elenco completo di attività, inclusa l’opportunità di porre le vostre domande al regista e al produttore del gioco, Naoki Yoshida. All’inizio di febbraio, il team ha rivelato i propri piani per l’imminente espansione del gioco, Endwalker, che segnerà la fine di un’era, concludendo la faida catastrofica tra Hydaelyn e Zodiark, filo conduttore della trama del gioco sin dai tempi di A Realm Reborn. Endwalker porterà con sé anche nuovi ruoli lavorativi, incursioni, alloggi di Ishgard, tribù di bestie, zone e altro ancora.

Il Digital Fan Festival inizierà il 14 maggio con il discorso di Yoshida alle 18:00 PDT (ore 02:00 italiane), con la descrizione che promette nuove informazioni. Dopo l’inizio del keynote, il Fan Fest continuerà con le cerimonie di apertura e il suo primo argomento, How Do You Like Hydaelyn?, e coinvolgerà il team della community giapponese che condividerà le proprie opinioni sul mondo di Final Fantasy XIV. Seguirà un nuovo tema riguardante lo sviluppo del gioco, seguito dal filmato Welcome to Naoki’s Room. Questa è una novità rispetto agli eventi precedenti, e la descrizione promette un buon momento mentre Yoshida invita ospiti speciali sul palco con cui parlare.

Il secondo giorno inizierà con la Letter from the Producer Live di Final Fantasy XIV, dove saranno chiariti dettagli più specifici su ciò che arriverà con Endwalker. Seguirà un concorso di cosplay, uno spazio dedicato alle domande dei fan, uno spazio riservato ai doppiatori, alle curiosità e ad un’altra esibizione live. Puoi controllare il programma completo sul sito ufficiale di Square. Il Digital Fan Festival di Final Fantasy XIV doveva originariamente svolgersi come una serie di eventi fisici, ma è stato riprogrammato a causa della pandemia da COVID-19. L’evento si svolgerà da venerdì 14 maggio e sabato 15 maggio.