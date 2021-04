Capcom Arcade Stadium: il 25 maggio usciranno le versioni PS4, Xbox One e PC

Stando ad un elenco appena pubblicato su Microsoft Store, le versioni per PlayStation 4, Xbox One e PC di Capcom Arcade Stadium (qui per la nostra recensione) verranno lanciate il 25 maggio. La raccolta dei classici Capcom è uscita per la prima volta su Nintendo Switch lo scorso 17 febbraio e comprende un totale di 31 giochi suddivisi in 3 pacchetti tematici da € 14,99 l’uno, ognuno contenente dieci titoli, con l’aggiunta di 1943: The Battle of Midway, disponibile gratuitamente.

Paccheto 1: Dawn of the Arcade (1984 to 1988) – Vulgus, Pirate Ship Higemaru, 1942, Tatakai no Banka, Legendary Wings, Bionic Commando, Forgotten Worlds e Ghouls ‘n Ghosts.

– e Pacchetto 2: Arcade Revolution (1989 to 1992) – Strider, Dynasty Wars, Final Fight, 1941: Counter Attack, Senjo no Okami II, Mega Twins, Carrier Air Wing, Street Fighter II: The World Warrior, Captain Commando e Varth: Operation Thunderstorm.

– e Pacchetto 3: Arcade Evolution (1992 to 2001) – Warriors of Fate, Street Fighter II’: Hyper Fighting, Super Street Fighter II Turbo, Powered Gera: Strategic Variant Armor Equipment, Cyberbots: Fullmetal Madness, 19XX: The War Against Destiny, Battle Circuit, Giga Wing, 1944: The Loop Master e Progea.

Vi è anche la possibilità di acquistare a € 39,99 tutto il catalogo di Capcom Arcade Stadium in un’unica soluzione.