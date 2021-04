Dragon Quest Builders 2: arriva su Xbox One dal 4 maggio

Square Enix lancerà Dragon Quest Builders 2 per Xbox One il 4 maggio per $ 49,99, secondo un elenco di Microsoft Store e sarà anche disponibile tramite Xbox Game Pass per Xbox One e PC. Dragon Quest Builders 2 è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 4 e Switch nel dicembre 2018 in Giappone e nel luglio 2019 in tutto il mondo, seguito da PC tramite Steam in tutto il mondo a dicembre 2019. Di seguito una panoramica del gioco:

Storia

I malvagi Children of Hargon sono determinati a sradicare tutti i creatori e hanno messo fuori legge la costruzione, la cucina e la creazione di tutte le cose. Per diffondere il loro dogma distruttivo, catturano i costruttori del mondo. Ogni speranza sembra essere persa finché, un giovane apprendista costruttore, riesce a sfuggire alle grinfie del male. Dopo esserti lavato sulle rive dell’isola deserta del Risveglio, incontra il vivace Malroth, un misterioso giovane senza alcun ricordo del suo passato. Con l’aiuto del suo nuovo impavido amico, si imbarca in una grande avventura per ottenere le abilità necessarie e diventare un costruttore a tutti gli effetti, ma la strada è lastricata di pericoli. Solo voi potete sconfiggere i Figli di Hargon, scoprire i segreti del passato di Malroth e svelare gli enigmi di questa terra misteriosa.

Caratteristiche principali