Ghosts ‘n Goblins Resurrection: in arrivo il 1 giugno su PC, PS4 e Xbox One

Un po’ di tempo fa vi avevamo riportato l’annuncio di Capcom dell’arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Steam) di Ghosts ‘n Goblins Resurrection, revival del vecchio successo arcade uscito per la prima volta a febbraio su Nintendo Switch . Ebbene, grazie ad un elenco pubblicato di recente su Microsoft Store veniamo finalmente a conoscenza anche della data di uscita: 1 giugno. Tra l’altro, è previsto un accesso anticipato di un giorno (31 maggio) per i preordini.

La storia fiabesca inizia tanto tempo fa, in una terra lontana di straordinaria bellezza, dove il prode cavaliere Artù e la sua principessa si stanno godendo il sole del meriggio, quando all’improvviso alte lingue di fuoco si levano sulla città e una minacciosa nube corvina avvolge il palazzo. L’oscurità si staglia fino a raggiungere l’albero sacro, svuotandolo della sua linfa vitale. Così fa la sua comparsa il Signore dei Demoni, seminando il caos dappertutto e rapendo la principessa. Artù deve allora indossare l’armatura e partire in soccorso della sua bella, sconfiggendo i nemici che lo ostacoleranno nel suo cammino attraverso il Regno dei Demoni.

Oltre al suo ampio arsenale di armi, potremo contare su numerosi incantesimi e abilità. Tra l’altro, avremo la possibilità di dar vita in Ghosts ‘n Goblins Resurrection a un’esperienza co-op locale per 2 giocatori – inedita per la serie – grazie alla presenza dei personaggi di supporto quali i Tre Saggi. E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento!