Genshin Impact: nuova modalità per viaggiare tra le isole di Inazuma, rumor

La popolarità di Genshin Impact è aumentata enormemente negli ultimi mesi e il gioco non mostra segni di rallentamento in questo periodo. Inoltre miHoYo è pronta per pubblicare la versione 1.5 il 28 aprile che introdurrà la nuova versione per PS5 del gioco e due nuovi personaggi Eula e Yanfei. Uno degli aspetti più sorprendenti è la quantità di contenuti che il gioco riceve con frequenza. Gli sviluppatori hanno già annunciato che arriverà un nuovo aggiornamento ogni sei settimane. L’aggiornamento più recente è stato, l’aggiornamento 1.4, che ha aggiunto Rosaria e gli eventi Hangouts.

Gli ultimi rumors suggeriscono che il viaggio in barca potrebbe arrivare con l’aggiornamento di Inazuma. La notizia arriva dal popolare server Genshin Impact Discord, Wangsheng Funeral Parlor. La fonte originale delle informazioni è Genshin_Tz ed è stata tradotta dal server Discord. Ecco cosa dicono le notizie sulle isole e sui viaggi in barca:

No, questa non è l’intera Inazuma, ma una regione tra Inazuma e Liyue.

D: Le isole sembrano così piccole e distanziate. Ci sarà un meccanico di barche o navi da guerra più grandi e vele come in Assassin’s Creed?

A: Ci saranno barche.

La notizia è stata confermata anche da Genshin Report:

I Travelers iniziano il loro viaggio con Beidou (e il suo equipaggio) che li aiuteranno ad entrare segretamente nella regione. È in questo momento che incontreranno anche Kazuha. Sarà presente una reintroduzione alle barche, che saranno usate frequentemente in Inazuma. Da quello che ho sentito, le barche saranno utilizzate con la stessa modalità usata a Liyue per raggiungere la Pearl Galley. Al momento non ci sono piani per consentire ai Travelers di guidare le barche nello stesso modo di Assassin’s Creed.

Questa nuova modalità aggiunge un aspetto interessante al gioco poiché al momento non è possibile viaggiare in barca. Inoltre, sono trapelate anche le isole della regione di Inazuma ei giocatori possono viaggiare tra di loro usando la flotta di Beidou. Per l’aggiornamento 1.6 che dovremmo aspettare dal 9 giugno,. L’aggiornamento 1.6 dovrebbe arrivare a giugno.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC e mobile. Una versione per PlayStation 5 sarà disponibile dal 28 aprile, insieme al nuovo aggiornamento 1.5. Una versione per Nintendo Switch è in fase disviluppo.