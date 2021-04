Monster Hunter Rise: una nuova clip mostra l’imminente Chameleos

Ormai è passato un mese dall’uscita di Monster Hunter Rise (qui per la nostra recensione), l’action RPG di Capcom disponibile in esclusiva per Nintendo Switch. Nonostante già si parli di una futura espansione G Rank (un nuovo grado di missioni dall’elevata difficoltà), alias il Master Rank di Icebrone, Capcom ha intenzione di rilasciare prima diversi aggiornamenti gratuiti. Uno di questi è atteso a breve e comporterà l’aggiunta di nuovi mostri al popolare gioco.

Tra le new entry ci sarà anche l’Antico Fantasma noto come Chameleos, di cui Capcom ha recentemente fornito su Twitter un assaggio con una breve clip (che trovate nel post riportato in calce all’articolo). Fedele al suo nome, il “camaleontico” Chameleos può mimetizzarsi per rendersi effettivamente invisibile a noi giocatori, una caratteristica che renderà i combattimenti contro di lui decisamente interessanti e impegnativi. Tra l’altro, sarà opportuno munirsi di un buon equipaggiamento anti-veleno prima di affrontarlo… Beh, che la caccia abbia inizio!

E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento! Nel frattempo vi ricordiamo che Monster Hunter Rise è attualmente disponibile su Nintendo Switch, ma Capcom ha annunciato che arriverà anche su PC nel 2022.