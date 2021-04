Colette: Respawn festeggia il primo Oscar dell’industria dei giochi

Colette, diretto da Anthony Giacchino e prodotto da Alice Doyard, è stato coprodotto da Oculus Studios di proprietà di Facebook e Respawn Entertainment di Electronic Arts, e questo è il primo Oscar per Oculus e Respawn. Colette è disponibile come esperienza aggiuntiva all’interno di Medal of Honor: Above and Beyond di Electronic Arts. Il videogioco è descritto come un’esperienza VR ricca di azione immersiva ambientata durante la seconda guerra mondiale, dove i giocatori vestono i panni di un agente dell’ufficio dei servizi strategici (OSS) nell’Europa dilaniata dalla guerra. Una profonda campagna per giocatore singolo ti porta attraverso eventi storici su terra, aria e mare, sabotando basi naziste, sovvertendo i piani nemici, aiutando la Resistenza francese e incorporare la storia di Colette aveva lo scopo di aggiungere verosimiglianza storica.

Colette è stata presentata in anteprima al Big Sky Documentary Film Festival nel febbraio 2020, prima che uscisse il videogioco. Il personaggio del film, Colette Marin-Catherine, era un’adolescente della Resistenza francese durante la guerra, così come suo fratello maggiore, il diciassettenne Jean-Pierre. Jean-Pierre fu catturato dai nazisti e inviato al campo di concentramento di Mittelbau-Dora vicino a Nordhausen, in Germania, dove lui e altri 20.000 lavoratori forzati lavorarono fino alla morte per costruire armi per la macchina da guerra nazista. Nel film, Colette visita per la prima volta ciò che resta del campo, insieme a una giovane studentessa di storia, Lucie Fouble. La vera Colette, che vive a Caen, in Francia, vicino al sito di sbarco del D-Day, ha compiuto 92 anni la domenica degli Oscar. Di seguito riportiamo la sua dichiarazione di Anthony Giacchino:

Quando siamo stati nominati, ci ha ricordato che il potere del cinema documentario ha assicurato che suo fratello, Jean-Pierre, come ha detto lei, non si perdesse più nella notte e nella nebbia del sistema dei campi di concentramento nazisti.



I diritti di streaming di Colette sono stati acquisiti dal quotidiano britannico Guardian, disponibile per lo streaming gratuito sul sito ufficiale, su YouTube e su Oculus TV.