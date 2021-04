Call Of Duty: assunto un nuovo direttore generale

Dopo il grande inizio della nuova stagione, il franchise di Call of Duty ha un nuovo direttore, Johanna Faries, ex dirigente della NFL, è ora direttore generale di Call of Duty per Activision. Faries non è la prima esperienza in Activision, infatti lei è diventata responsabile nel campo eSports dal 2018.

Johanna Faries sostituisce l’ex GM Byron Beede che lascierà Activision dopo 19 anni. Secondo alcune fonti il nuovo direttore coprirà la posizione come GM dell’intero franchise dello sparatutto oltre ad essere il capo dei campionati di Activision Blizzard eSports, coprendo anche altri franchise come Overawtch.

Entrando nella vita personale di Faries, si è laureata ad Havard nel 2003, e l’hanno definita una delle donne più potenti nell esport nel 2020.