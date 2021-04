Hyrule Warriors: si avvicina ai 4 milioni di unità

Dopo il successo dell’Era della Calamità Koei TECMO autori di Hyrule Warrios ha annunciato di aver inviato circa 3,7 milioni di unità ai negozi, mantenendo le vendite molto solide e costanti. Ricordiamo che questo è il gioco di maggior successo del genere Musou in studio in tutto il mondo.

Nel caso non lo sapessi il titolo è ambientato 100 anni prima degli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Durante l’avventura devi affrontare migliaia di nemici su un campo di battaglia, dove il tuo obbiettivo è quelli di uccidere tutti i nemici all’interno del livello per poi proseguire.

Ricordiamo che Hyrule Warrios è disponibile su Nintendo Switch arriverà a giugno la prima parte mentre la seconda verrà rilasciata a novembre con nuove vignette dei personaggi cosi come più livelli e funzionalità.