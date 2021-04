Call of Duty Warzone: exploit della nuova mappa

Un misterioso cheater di Call of Duty Warzone è stato scoperto mentre utilizzava un particolare bug della nuova mappa della stagione 3.

Si può vedere in una clip in cui il giocatore si nasconde sotto la nuova mappa di Verdanks 84, scendendo attraverso la mappa per sparare ai giocatori dal basso. Tuttavia, non sono immuni al gas e possono essere bloccati da qualche ostacolo.

Sotto al post sul subreddit di Call of Duty Warzone, i sviluppatori hanno affermato di risolvere questo enorme problema il prima possibile. Dopo tutto, Warzone ha avuto una serie di ondate di ban per cheating con una quota di circa 500.000 giocatori bannati.

Ricordiamo che la stagione 3 di Warzone è attualmente disponibile ed è il piu grande aggiornamento mai fatto sul titolo battle royale e Raven Software ha confermato che è in arrivo un aggiornamento per PS5, Xbox Series X per Warzone.