Ratchet & Clank Rift Apart: il nuovo State of Play sarà dedicato a Rivet

Quest’oggi, sulle pagine social di PlayStation, sono arrivate alcune notizie legate a Ratchet & Clank Rift Apart, esclusiva PlayStation 5 che arriverà nel corso della giornata dell’11 Giugno 2021 sugli scaffali dei negozi. Ebbene, è stato annunciato da poco un nuovo State of Play dedicato al titolo, il quale sarà interamente dedicato ad un nuovo personaggio mai visto prima nei precedenti capitoli, ossia Rivet.

All’evento digitale, i giocatori avranno la possibilità di osservare nuovamente il titolo tramite un video gameplay che certamente renderà soddisfatti agli appassionati dell’IP targata PlayStation. Lo State of Play è fissato per il 29 Aprile 2021 alle ore 23:00 italiane, in cui avremo ulteriori dettagli su Rivet e su questa nuova avventura di Ratchet & Clank. Insomma, a partire da questa sera, i giocatori potranno ammirare l’opera targata Insomniac Games. Intanto, per stuzzicare l’appetito agli utenti, in calce alla notizia è disponibile il gameplay trailer del gioco tanto atteso.

Introducing Rivet!

See the mysterious Lombax in action in today’s Ratchet & Clank: Rift Apart trailer, then tune in to State of Play on Thursday at 2pm PT for extended gameplay from @insomniacgames – plus updates on a pair of upcoming indie titles: https://t.co/f0IEfDx3c6 pic.twitter.com/mASOmXl4H2

— PlayStation (@PlayStation) April 26, 2021