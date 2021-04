ROCCAT: Kone Pro e Kone Pro Air disponibili per il pre-order

ROCCAT svela oggi le ultime aggiunte alla sua leggendaria linea di mouse gaming, il Kone Pro e il Kone Pro Air. La nuova linea di Kone Pro combina la tecnologia Titan Optical Switch al feeling del design del primo mouse dell’azienda.

ROCCAT infatti debuttò con il suo primissimo mouse Kone nel 2007, nel 2008 fu commercializzato e subito divenne un punto di riferimento per il mondo degli Esports. 13 anni dopo, il design della periferica è stato sottoposto a ben oltre un decennio di lavoro, con approfondite ricerche sulle dimensioni della mano e sulle migliori tipologie di impugnatura per creare il mouse più avanzato, ergonomico e competitivo di sempre. La nuova serie Kone Pro è dispone delle colorazioni Arctic White e Ash Black. I mouse della serie Kone Pro di ROCCAT saranno disponibili dal 16 maggio 2021 ad un prezzo consigliato di 79,99 euro per il Kone Pro cablato e di 129,99 euro per il Kone Pro Air wireless.