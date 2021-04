Mario Kart Tour: in arrivo Bowser contro Donkey Kong

Oggi Nintendo ha annunciato un nuovo Team Rally in arrivo su Mario Kart Tour, il racing arcade per dispositivi mobile. L’evento vedrà scontrarsi due squadre diverse, una capitanata da Bowser e l’altra da Donkey Kong. Questo nuovo tour sarà disponibile a partire dal 5 maggio (dalle 8:00 di mattina), al termine del Sidney Tour, e vedrà ogni giocatore competere con una squadra, per collezionare il maggior numero di team token, e si riceveranno anche badge, monete e rubini. Selezionando Bowser si avranno determinati personaggi da scegliere (ad esempio Peach, Wario e Waluigi) selezionando Donkey Kong altri (come Mario, Luigi e Toad).

Per l’occasione è iniziata anche una campagna retweet che durerà fino all’inizio dell’evento. Qui sotto potete veder i filmati con le due diverse squadre.

Vi ricordiamo anche che recentemente Mario Kart Tour ha superato i 200 milioni di download. Nel dettaglio, dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021, Mario Kart Tour si è classificato secondo come gioco Nintendo per guadagni generati, con circa 92,7 milioni di dollari in revenue tra App Store e Google Play. Il 63% dei guadagni arrivano da device iOS, mentre il 36,6% da dispositivi Android. Il gioco è più scaricato in USA, dove si piazza in prima posizione, in Brasile, dove si trova in seconda posizione e in Messico, dove si trova in terza posizione