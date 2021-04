Xuan-Yuan Sword VII: in uscita per PS4 quest’estate

Il publisher Softstar Entertaiment e le case di sviluppo DOMO Studio e Yooreka Studio sono liete di annunciare che il loro Xuan-yuan Sword VII verrà lanciato per Playstation 4 e Xbox One questa estate in occidente.

Supporterà ovviamente le opzioni di sottotitoli in inglese, francese, tedesco e in russo. Purtroppo non è disponibile la versione Italiana.

Xuan-yuan Sword VII è un action RPG con visuale in terza persona. La trama del gioco ruota intorno alla storia della mitologia cinese. Il giocatore veste i panni di Taishi Zhao, un tranquillo e affidabile spadaccino che viene coinvolto in una serie di eventi tragici. Per proteggere la sua famiglia, intraprende un viaggio nel caotico reame della mitologia cinese.

Ricordiamo che il titolo è stato lanciato per la prima volta su PC tramite Steam nel 2020 in Asia e da Playstation 4 in Giappone il 10 dicembre, con continui aggiornamenti e update.