NieR Replicant ver.1.22474487139: la versione PC sistemata dagli utenti

L’arrivo di NieR Replicant ver.1.2247448713 su PC non è stato proprio un lancio perfetto. Esattamente con il suo sequel (Automata) infatti la versione dedicata ai personal computer del titolo è stata lanciata con qualche errore a livello di frame rate e non solo. Un porting che ha lasciato un po’ basiti i giocatori, che hanno acquistato il titolo aspettandosi un’esperienza di gioco decisamente diversa.

In attesa che Square Enix sistemi il tutto, a rimediare ad alcuni degli errori di programmazione di NieR Replicant ver.1.22474487139 ci hanno pensato i modder, mettendo mano ad uno dei bug più fastidioso, ovvero quello legato proprio al frame rate, che rendeva di fatto incontrollabile l’azione di gioco. Il problema è risolto grazie ad una mod, disponibile su Nexus a questo indirizzo e il risultato finale è decisamente perfetto, tanto da rendere nettamente giocabile l’opera di Yoko Taro che ritorna sugli schermi dopo 11 anni di distanza.

Il titolo è disponibile dal 23 aprile 2021 anche per PlayStation 4, Xbox One e appunto PC. Si tratta della riedizione del primo NieR, avallata da Square Enix in seguito al grande successo del sequel. Se non sapete ancora se acquistarlo o no potete leggere la nostra recensione: vi basta visitare questo indirizzo. Vi auguriamo una buona lettura!