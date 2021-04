Classifica italiana: in testa c’è ancora GTA V

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella quindicesima settimana di questo 2021, dal 12 aprile al 18 aprile. Come la scorsa settimana, in testa c’è l’eterno GTA V (primo su PS4 e nono su PC). Il resto del podio è formato dai due calcistici targati Konami ed EA, con eFootball PES 2021 che torna nella top 10 da secondo. Per quanto riguarda la classifica PC, la classifica è dominata dalla saga di Resident Evil, forse anche per l’attesa di Village: 6 titoli su 10 e l’Ultimate Ultimate HD del quarto capitolo in testa. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 GRAND THEFT AUTO V PS4

2 EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2021: SEASON UPDATE PS4

3 FIFA 21 PS4

4 NBA 2K21 PS4

5 GRAN TURISMO SPORT PS4

6 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

7 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY* SWITCH

8 SPIDER-MAN PS4

9 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

10 GOD OF WAR PS4

PC

1 RESIDENT EVIL 4: ULTIMATE HD EDITION

2 RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD

3 RESIDENT EVIL 2

4 MONSTER HUNTER: WORLD

5 SPYRO REIGNITED TRILOGY

6 RESIDENT EVIL 3

7 RESIDENT EVIL 5

8 DUCKTALES: REMASTERED

9 GRAND THEFT AUTO V

10 RESIDENT EVIL HD REMASTER

* per questi titoli è considerato solo il dato retail