Dying Light 2: il nome completo svelato da un leak?

Non sappiamo ancora quando sarà possibile provare Dying Light 2. Techland dal canto suo è stata molto silente, complice probabilmente anche la pandemia da COVID-19 che ne ha minato i lavori su molti titoli. Ora però siamo entrati, quasi sicuramente, del nome completo del titolo. Grazie ad un leak involontario.

Andiamo con ordine: come ben sappiamo, ogni prodotto che si lancia sul mercato ha bisogno di una registrazione del marchio. I trademark sono registrati presso gli uffici di diverse nazioni, come ad esempio quello degli USA. Ed è lo stesso preciso iter che ha seguito proprio il gioco di casa Techland, con il team di sviluppo che ha fornito una documentazione completa in merito al titolo, che potrebbe proprio aver svelato la nomenclatura completa. Il nome del gioco sarebbe dunque Dying Light 2: Stay Human.

Pur avendo tutte queste informazioni a disposizione (potete controllare anche voi stessi cliccando qui) perché allora continuiamo ad usare il condizionale? Semplicemente perché non c’è nessuna ufficialità in merito. Seppur vero che Stay Human si può tranquillamente riferire al titolo completo del gioco è anche vero che il primo capitolo ha avuto diversi DLC. Non è dunque escluso che Stay Human in realtà sia in riferimento appunto ad un contenuto aggiuntivo. Per questo motivo vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze ed attendere ulteriori novità in merito che vi comunicheremo non appena saranno disponibili.