Atelier Ryza 2: più di 360 mila copie vendute

Oggi Koei Tecmo ha pubblicato i risultati finanziari per l’anno fiscale che si è concluso il 31 marzo; tra questi ci sono anche i dati relativi ad Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, JRPG sviluppato da Gust che poco tempo fa aveva festeggiato il milione di copie vendute sommando il primo e il secondo capitolo. Nello specifico si viene a sapere che il secondo episodio ha superato le 360 mila copie vendute.

Nel documento pubblicato Koei Tecmo fa oltretutto sapere che vorrebbe spingere lo sviluppo orizzontale di titoli di successo come Nioh e il gioco mobile Sangokushi Hadou, espandendo al contempo Atelier, Warriors e le loro serie di giochi a livello globale. Inoltre, l’azienda intende sviluppare nuove IP andando a sfidare generi in crescita. Nello stesso documento erano stati pubblicati anche i dati relativi a Hyrule Warrios l’era della calamità, che, come vi abbiamo fatto sapere precedentemente, ha raggiunto 3,7 milioni di unità vendute.

Viene poi menzionato nel documento il Katana Engine, che è stato utilizzato per la serie Atelier Ryza, e Koei Tecmo intende utilizzare la tecnologia AI nei suoi giochi storici. La società sta lanciando un nuovo piano di gestione a medio termine per raggiungere 90 miliardi di yen di vendite annuali e 30 miliardi di yen di utile entro l’anno fiscale che terminerà a marzo 2024.

Atelier Ryza 2 è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.