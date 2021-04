Windows 10: un update risolve le prestazioni in game

Nel corso delle ultime settimane, Microsoft ha introdotto un aggiornamento per Windows 10. L’update ha però creato dei problemi alle performance dei videogiochi e come segnalato dagli utenti in molti casi si sono verificati diversi malfunzionamenti, come ad esempio cali di frame rate e instabilità su alcuni giochi.

Fortunatamente la casa di Redmond non è stata guardare. Considerando soprattutto le tantissime segnalazioni ricevute nel corso degli ultimi giorni, Microsoft ha prontamente pubblicato un nuovo update, mirato a risolvere i problemi relativi alle performance dei videogiochi. L’aggioramento è già disponibile per il download e sfruttando la KIR (Know Issue Rollback) ha prontamente rimosso la parte della patch che andava a creare questo genere di errori. Una mossa sicuramente furba da parte di Microsoft, che ha così risolto in maniera veloce il problema.

Se anche voi ne siete stati colpiti (anche se il problema si verificava soprattutto sull’utilizzo di due schermi invece di uno) ma non avete ancora ricevuto la possibilità di scaricare il nuovo aggiornamento, vi consigliamo di fare una breve ricerca dall’app specifica del sistema operativo. Può essere infatti che la vostra build non sia stata ancora inserita in lista ma ricercato in automatico l’update il problema dovrebbe risolversi e dovreste riuscire a scaricare senza problemi il nuovo aggiornamento.