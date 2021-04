Days Gone: scaricabile solo oggi, gratuitamente, il tema dinamico su PS4

Bend Studio fa sapere, attraverso i suoi canali social, che solo per oggi è possibile scaricare gratuitamente su PlayStation 4 il tema dinamico di Days Gone, in cui si vede l’Old Sawmill, anche sotto la neve, con in sottofondo gli archi del tema principale della colonna sonora e le icone.

Come vedete nel tweet qui sotto, sono presenti i codici per riscattare il tema dinamico, e quello per l’Europa è: QG4H-NMNN-N7P2.

Today only! Download the #DaysGone Old Sawmill dynamic theme for the PS4.

Reedem at the PlayStation Store with the code for your region.

US, Canada, LatAm: G98M-2AN3-L6L4

Europe: QG4H-NMNN-N7P2

Japan: 3BLE-QEN4-2HDL

Korea: M57A-FNNQ-AH5F

Asia: E775-GENL-M6CQ pic.twitter.com/VU17wQ33Ke — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) April 26, 2021

Ricordiamo inoltre che qualche giorno fa la raccolta firme per Days Gone 2, nata dopo la fuga di notizie sui motivi che avevano cancellato il sequel, aveva superato quota 50.000.