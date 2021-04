Starfield sarà esclusiva Microsoft?

Ormai tutti sappiamo dell’avvenuta acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft e, anche per questo, gli iscritti al servizio Xbox Game Pass del colosso di Redmond avranno sicuramente di che festeggiare, pur non sapendo ancora troppo riguardo i futuri titoli in arrivo, oltre un The Elder Scrolls VI e uno Starfield, ovviamente.

Proprio riguardo quest’ultimo, nelle ultime ore una nuova voce, proveniente da Rand al’Thor (un Xbox Insider) tramite il suo podcast Xbox Two (via Pure Xbox), ha messo sul piatto interessanti teorie che vedono Bethesda e Microsoft spingere per una possibile uscita del titolo sci-fi entro la sessione di vacanze di quest’anno.

Ha poi aggiunto che lo sviluppo è giunto ormai al termine e che Bethesda è attualmente nella fase di pulizia finale del gioco. Continua poi dicendo che il suddetto titolo sarà, a sua detta “senza ombra di dubbio” esclusiva console Xbox.

Mi è stato detto, da persone molto affidabili che Starfield sarebbe stata al 100% un’esclusiva Xbox. Ho anche scommesso su questo, ed io non scommetto a meno che sappia su cosa stia scommettendo. Quindi sono davvero, davvero fiducioso che Starfield uscirà solo su Xbox; e mi è stato anche detto che Microsoft sta facendo del suo meglio per ottenere il gioco per queste vacanze. Vogliono davvero pubblicare Starfield in questo periodo. Il gioco è praticamente finito. È nelle fasi finali di polishing in questo momento, proprio come Halo Infinite, e sarebbe una grande manna per Game Pass e Xbox se sia Halo che Starfield uscissero questo autunno.

Non è la prima volta che sentiamo parole di questo tipo per Starfield, ma sicuramente tali affermazioni non sono proprio leggere. Comunque, GamesVillage vi ricorda sempre di prendere novità di questo genere, ovvero non ufficiali, con le pinze. In ogni caso di aggiornamenti, potrete contare su di noi ovviamente.