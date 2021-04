Planet Coaster Console Edition si arricchirà presto dei DLC Ghostbusters e Studios Pack

Frontier Developments ha svelato in queste ore che la propria e celebre produzione manageriale approdata su console nello scorso anno, Planet Coaster Console Edition, si arricchirà di ben due DLC in questi giorni.

I due DLC, Ghostbusters e Studios Pack, arriveranno per tutte le edizioni su cui è disponibile il titolo, ovvero Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4, il 29 aprile, con il primo dal costo di €14.99 e il secondo a €9.99.

Vi lasciamo alle descrizioni di entrambi i contenuti aggiuntivi di Planet Coaster Console Edition, seguite poi dai trailer pubblicati appositamente per l’annuncio.

Ghostbusters

Il DLC Ghostbusters è l’ultima lettera d’amore per il film di successo. Presenta i talenti vocali supremi di Dan Aykroyd e William Atherton in un nuovo scenario basato sulla storia. Ci sono anche autentici pezzi di scenario ed effetti sonori direttamente dall’originale del 1984, tra cui ECTO-1, Slimer, Stay Puft Marshmallow Man, The Ghostbusters HQ e Spook Central, offrendo tutto ciò di cui i giocatori hanno bisogno per creare un parco incredibile.

I giocatori potranno affascinare gli ospiti con un assortimento di nuovi progetti, una moltitudine di materiali da costruzione e una nuovissima corsa e montagne russe. Questi sono RollerGhoster, un kiddie coaster a torsione, Slimer a tema; e The Ghostbusters Experience, un giro interattivo dove gli ospiti colpiscono i fantasmi e segnano punti mentre vanno in giro in ECTO-1. I giocatori possono anche fare un giro loro stessi e sparare pacchetti di protoni per abbattere gli spiriti colorati in prima persona.

Studios Pack

Portando l’esperienza di successo a Planet Coaster Console Edition, lo Studios Pack consente ai giocatori di coreografare spettacoli acrobatici da cardiopalma, progettare emozionanti tour backlot e creare giostre da brivido cinematografiche che mettono gli ospiti al centro dell’azione.

Il pacchetto Studios contiene oltre 90 nuovi progetti, centinaia di nuovi elementi scenografici e pezzi di costruzione e tre incredibili nuove giostre. Si tratta di Big Screen Tour, una corsa basata su autobus che porta gli ospiti del parco faccia a faccia con gli occhiali da sole; Re-Motion, una corsa cingolata in stile simulatore in cui un braccio robotico regolabile inclina i piloti in tutte le direzioni; e Horror Heights, un agghiacciante drop tower dark ride.