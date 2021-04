Babol The Walking Box è un nuovo platformer 3D in uscita su console e PC

Gamecom Team ha annunciato che la sua nuova produzione platform 3D, Babol the Walking Box, sarà disponibile su console e PC. Prima, comunque, approderà sulla piattaforma Valve, Steam, per poi arrivare in futuro su console.

Scendendo più nei dettagli, il platform vecchia scuola fortemente ispirato al gameplay del celebre Crash Bandicoot, sarà pubblicato il 26 giugno su PC e, al momento, non si conosce ancora alcuna data per le versioni Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Mentre qui potete dare un’occhiata alla pagina di Babol the Walking Box già presente su Steam, in calce potete trovare la descrizione della produzione e il trailer appoistamente pubblicato per l’arrivo sulla suddetta piattaforma digitale.

Inizia la tua avventura con i tuoi nuovi amici in Babol the Walking Box! Sì, è un gioco su una scatola che può camminare… no, sto scherzando, hahaha. Esplora il fantastico mondo della scatola, dal mondo selvaggio al deserto, fino alle fredde montagne innevate super-duper!

Il viaggio di Babol non riguarda solo il correre e attaccare i nemici. Potrai anche incontrare altre scatole e svelare il mistero che sta prendendo piede nel mondo Box!