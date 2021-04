Apex Legends: pubblicato il nuovo trailer della Stagione 9

Apex Legends cresce a dismisura, e non solo in player base, ma anche e soprattutto di contenuti. Come moltissimi ben sapranno, ormai siamo vicini all’inizio della Stagione 9, la quale sancisce per la produzione battle royale targata Respawn Entertainment non solo una stagione, ma una vera e propria nuova era.

Qualora non lo aveste ancora fatto, andate pure a leggere la nostra anteprima sulla nuova modalità Arena creata dal team di sviluppo e giocata da GamesVillage per voi! Qui sotto, invece, vi lasciamo al trailer pubblicato da Respawn Entertainment che mostra finalmente il gameplay di ApexLegends Legacy, tra Arena, Valkyrie e Olympus.

La Stagione 9 segna l’arrivo di una nuova forma di competizione: Arene. Mettiti subito alla prova in questa modalità 3v3 piena d’azione. Affina le tue abilità nelle nuove mappe, come Guastafeste e Condotto fasico. È la tua squadra contro la loro, perciò nascondersi sarà impossibile.

Ti augureremmo buona fortuna, ma in Arene la fortuna non conta. Preparati ad affrontare una prova di abilità senza precedenti.

Valkyrie, figlia del noto pilota di Titan Viper, si unisce agli Apex Games. Sfrutta il suo jetpack per dominare la battaglia dall’alto e fai piovere missili sui nemici. Prova il nuovo arco Bocek per annientare gli avversari con la massima precisione e scopri la misteriosa trasformazione di Olympus. Infine, ottieni il nuovo pass battaglia e dai prova di te in Classificata.

Preparati ad affrontare il pericolo a viso aperto, leggenda. Sarai predatore o preda? Scopri la tua vera natura nella Stagione 9 di Apex Legends, in arrivo il 4 maggio!