Metal Gear Solid: anche il doppiatore di Solid Snake ci specula sopra

Il remake di Metal Gear Solid continua ad essere avvolto da una sorta di aura di mistero. Che la storica saga di Konami possa ripresentarsi in futuro è molto probabile, in che forma però un po’ di meno. E dopo il misterioso account Twitter di cui vi avevamo parlato nella scorsa settimana, che sembrerebbe anticipare un remake del secondo capitolo, adesso ci ha pensato anche David Hayter, doppiatore di Solid Snake, a gettare carne al fuoco.

Intervenuto in un podcast su YouTube, Hayter ha dichiarato che anche lui ha sentito delle voci in merito al rifacimento di Metal Gear Solid. Voci che però a questo punto diventano a tutti gli effetti un rumor dell’industria, che parlavano appunto di un remake di un titolo della saga. Difficile dire quale sia, ovviamente, ma allo stato attuale è chiaro che a questo punto tutte le indiscrezioni iniziano ad avere una rilevanza più specifica.

Ho avuto qualche conferma che potrebbe non essere un rumor. Adesso stiamo parlando di una voce che gira tra l’industria e questo è più accurato del solito.



Se si realizzerà o no un remake della saga (o di un titolo di essa) solo il tempo saprà dirlo. Ma David Hayter si è esposto in una maniera che ovviamente non lascia scampo alle interpretazioni: molto probabilmente Konami è davvero al lavoro su una nuova versione di qualche gioco della serie creata da Hideo Kojima o quanto meno ci ha seriamente pensato nell’ultimo periodo. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.