The Longest Road on Earth: annunciato un nuovo titolo narrativo da Raw Fury

Raw Fury e Brainwash Gang, rispettivamente publisher e sviluppatore, assieme a TLR Games, hannoa annunciato un nuovo, particolare titolo narrativo in arrivo su PC tramite Steam e mobile. The Longest Road on Earth, questo il nome della produzione, ha di particolare l’esser un narrativo portato avanti da brevi storie, accompagnate dalla colonna sonora e, ciliegina sulla torta, senza alcun dialogo.

L’opera vi permetterà di creare la vostra storia con quattro diversi personaggi. Qui sotto potrete trovare un video sicuramente più esplicativo, contenente una piccola demo di una delle oltre 20 tracce dell’artista Beicoli che saranno presenti nel prodotto finito.

In The Longest Road on Earth, vivrete gli alti e i bassi di tutte le quattro vite, i quali significati di ciascun momento saranno di libera interpretazione, ovviamente. Per capirne e saperne di più sull’interessante e originale produzione, potete andare direttamente sulla pagina Steam, sulla quale è anche scaricabile una demo. Il titolo arriverà il 20 maggio sui PC, iOS e Android.