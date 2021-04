Il 2020 è stato un anno record per il settore della videoludica

Il 2020 è stato un anno di svolta per il settore della tecnologia digitale e in particolare per quello della videoludica. Un vero e proprio boom per diverse realtà che appartengono al circuito del gioco digitale, come ad esempio gli eSports che sono sempre più conosciuti e praticati, ma anche l’offerta legata al gaming ha avuto una crescita evidente, come mostrato dai dati delle software house durante gli ultimi 18 mesi. In particolare bisogna sottolineare come per il gaming vi sia una scelta e una selezione sempre più vasta, con la possibilità di accedere a piattaforme che propongono giochi in versione cloud, senza bisogno di scaricare nulla nei propri dispositivi, così come i cosiddetti browser game.

Le console di gioco e la piattaforma di Apple Arcade

Così oltre alle uscite che si sono susseguite durante l’ultimo anno tra le realtà del mondo delle console come Nintendo Switch, Xbox Series X e la nuova Playstation 5 targata Sony, abbiamo visto che anche Apple, Google e altre aziende hanno deciso di orientarsi in questo settore, visto il livello di domanda del pubblico che ama la videoludica. Tra le molte proposte e soluzioni, una delle più convincenti appare proprio quella di Apple Arcade. Una sorta di isola accogliente e rilassata per un profilo di gamer alla ricerca di divertimento e relax. Queste sono state le parole del magazine GQ per apostrofare la piattaforma esclusiva di Apple. Parliamo quindi di un servizio di gaming che nel corso dei suoi due anni e mezzo si è molto arricchito e oggi è giunto a 185 titoli disponibili sulla platform. Sono giochi essenzialmente esclusivi come NBA 2K21 Arcade Edition, The Oregon Trial, e Star Trek, senza contare i titoli che vanno a caratterizzare le due nuove categorie disponibili: i classici senza tempo e i capolavori dell’App Store.

Il nuovo, vecchio trend del Retrogaming: un fenomeno in netta crescita

Insomma una realtà videoludica apertamente in linea con gli stilemi e i temi che stanno caratterizzando il circuito del gaming e più in generale quello del gioco online digitale. Abbiamo visto ad esempio come nel corso degli anni si sia fatta strada la moda e il trend del Retrogaming. C’è stato un ritorno da parte dei geek e dei veri appassionati arcade e di giochi che si erano visti a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, nelle prime sale giochi, prima dell’esplosione di internet e del ritorno delle console classiche come il Nintendo Entertainment System (NES) con una vasta selezione di giochi, per veri appassionati ed esperti. Insomma un ritorno al classico del gioco e delle attrattive di abilità.

Il modello vincente del gioco online e il boom del poker digitale

Proprio in questa cornice e quadro storico, che vede il gioco online al centro dell’offerta del gaming ritroviamo un successo come il gioco di abilità del poker nella sua versione digitale. Il poker online che rientra nella categoria del gambling online è stato durante questi ultimi 15 anni uno dei giochi di maggior successo più conosciuti dal pubblico e dagli appassionati sparsi in tutto il mondo. A rendere questo gioco così conosciuto oggi è stato merito del boom mediatico della Pokermania che ha dato nuova vita alla variante del Texas Hold’Em, che anche in Europa oggi risulta quella più praticata da chi accede a una realtà di poker online e poker da torneo. Oggi è facile trovare un torneo online di poker dove per iscriversi basta effettuare un piccolo deposito con denaro vero. Molti dei giocatori professionisti che sono diventati conosciuti a livello internazionale, hanno iniziato la loro attività di pokeristi, proprio grazie ad alcuni siti di gioco legali che proponevano tornei aperti al pubblico. Spesso su queste realtà è possibile trovare giocatori esperti, appassionati o semplici curiosi. Giocare online è sempre più semplice e immediato, anche per via delle app di gioco che rendono i dispositivi mobili adatti a questo tipo di sistema. Il poker in effetti è solo una delle tante possibilità a cui un utente può accedere.

Il settore della videoludica durante il 2020 è cresciuto in modo esponenziale, proprio per merito della tecnologia che viene utilizzata dagli utenti attivi. Non è un caso se proprio nel 2020 ci sono stati titoli che sono diventati assoluti best seller come ad esempio Cyberpunk 2077, il gioco di genere action-adventure sviluppato da CD Projekt RED.