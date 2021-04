Madoka Magica: annunciato il nuovo film!

Durante l’evento per festeggiare il decimo anniversario dell’inizio del franchise, tenutosi ieri in forma digitale per via delle restrizioni imposte dallo stato d’emergenza sanitario in vigore in alcune prefetture giapponesi, Puella Magi Madoka Magica ha annunciato l’arrivo di un nuovo film, che costituirà il sequel del noto anime.

Shaft, lo studio d’animazione che, insieme ad Aniplex, ha prodotto la serie, ha voluto infatti postare sul profilo Twitter ufficiale, il teaser trailer (che potete vedere in calce all’articolo) e il poster d’annuncio di questa nuova pellicola, che sarà la quarta del franchise: le prime due erano dei film recap, per riassumere le stagioni dell’anime, mentre la terza, uscita nel 2013, era un’opera originale intitolata Rebellion.

E immediatamente dopo gli eventi di quest’ultimo si porrà il quarto film, che si intitolerà Madoka Magica Turning the Tide of Walpurgis. La trama sarà di nuovo originale e continuerà la vicenda presentata finora nell’anime.

Per il momento Shaft non ha reso nota né una data né una finestra di rilascio per questo film in Giappone, e dunque ancora nulla si sa di eventuali piani per un’uscita internazionale dell’opera. Di sicuro però gran parte del cast e dello staff della serie originale di Madoka Magica è pronto a tornare per questa nuova avventura. Oltre al regista Akiyuki Shinbo (Metal Fighter Miku, Monogatari) infatti, riprenderanno i loro ruoli Aoi Yuki (The Seven Deadly Sins, Your Name, A Silent Voice) che presterà la voce alla protagonista Madoka, Chiwa Saito (Sword Art Online, Monogatari) che sarà Homura Akemi, Kaori Mizuhashi (Naruto, Inuyasha) voce di Mami Tomoe, Eri Kitamura (Blue Exorcist, Bakemonogatari) come Sayaka Miki ed Emiri Kato (Overlord, Fate/Apocrypha) come Kyubey.

Un annuncio che si va ad aggiungere a quello del nuovo merchandise celebrativo, imperdibile per tutti i veri fan della serie anime.