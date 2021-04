Notorious Cinema The Experience riapre il 29 aprile

Viste le ultime disposizioni contenute nel Decreto Riaperture del 21 aprile scorso, Notorious Cinemas ha deciso di riaprire tutte le Multisale del circuito nella data di giovedi 29 aprile 2021, sulla scia del grande successo della 93ma edizione degli Oscar®.

Andrea Stratta, Amministratore Delegato di Notorious Cinemas, dichiara: “Siamo molto felici, dopo sei lunghi mesi di chiusura, di aprire al pubblico le nostre sale, sostenendo così la riapertura di tutto il settore cinematografico italiano.”

Il circuito Notorious Cinemas basa il suo modello di intrattenimento sui più elevati standard tecnici audio e video, comfort di altissimo livello, accoglienza qualificata, location accurate, estrema cura, pulizia e igienizzazione degli ambienti, informatizzazione e automazione dell’area ticketing.

Il circuito si compone al momento dei seguenti Multisala:

Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, Multisala all’interno del Centro Commerciale Sarca, composta da 10 sale di cui una IMAX per un totale di 1.376 posti, interamente rinnovato all’apertura nel settembre 2019 sul format The Experience, con poltrone di ultima generazione con schienale reclinabile e poggiapiedi, comandate elettronicamente, con ampia seduta, tavolino, porta bibite e porta usb integrata, ampia distanza fra una fila e l’altra in sala, rivestimenti eco-sostenibili e aree relax.

Notorious Cinemas Rovigo, Multisala ubicata nell’ambito del Parco Commerciale “La Fattoria” a Rovigo, composta da 8 sale per un totale di 1.260 posti, interamente rinnovato sul format The Experience, con poltrone Extra Comfort di ultima generazione con ampia seduta, tavolino spazioso e porta bibite, con rivestimento in eco pelle, ampia distanza fra una fila e l’altra in sala, rivestimenti eco-sostenibili e aree relax.

Notorious Cinemas Gloria, storica Multisala collocata nel centro di Milano, in Corso Vercelli, composta dalle famose Sala Marylin e Sala Garbo per un totale di 550 posti, interamente rinnovata secondo il format The Experience durante i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia, che aprirà al pubblico in una veste nuova con poltrone Extra Comfort di ultima generazione con ampia seduta, tavolino spazioso e porta bibite, con rivestimento in eco pelle, ampia distanza fra una fila e l’altra in sala e aree relax. Per la riqualificazione dell’intera struttura si è data molta importanza all’eco-sostenibilità scegliendo sempre i materiali a più basso impatto ambientale.

NOTORIOUS CINEMAS SRL, è una società con sede operativa a Milano, controllata al 100% da Notorious Pictures S.p.A., e dedicata alla gestione diretta di sale cinematografiche condotte esclusivamente in affitto. La controllante Notorious Pictures è una società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, opera nella produzione, nell’acquisizione e commercializzazione di Diritti di Opere filmiche in tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, pay tv e free tv, new media) e nella gestione di sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas. Nel 2020 il Gruppo, sulla base dei dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 13,4 milioni, un Ebitda margin del 37,5% e una perdita netta di Euro 2,1 milioni. Notorious Pictures è PMI Innovativa dal luglio 2017.