My Hero Academia Vigilantes: si avvicina il finale del manga?

Non c’è dubbio, come dimostra l’apertura della recente mostra, sul fatto che Kohei Horikoshi sia riuscito a creare un universo narrativo che si è radicato nell’immaginario collettivo, meritandosi anche un manga spin-off prequel, My Hero Academia Vigilantes, scritto e disegnato da Hideyuki Furuhashi. La serie, ambientata anni prima rispetto alla vicenda di Izuku e dei suoi amici, ci ha permesso di osservare i nostri amati pro-heroes ai loro esordi e nel corso dei suoi 100 capitoli è imposta come un lavoro assolutamente pregevole.

A quanto sembra però, il manga si avvicinerebbe a grandi passi al suo finale. Secondo un report dell’utente Twitter @MangaMoguraRE infatti, la serie sarebbe ormai prossima al suo punto culminante e Furuhashi avrebbe intenzione di concluderla entro pochi capitoli. Un report che deve essere preso con le pinze, almeno fino a quando non arriverà un conferma ufficiale, ma che sicuramente sembra sensato.

Nel recente capitolo 100 di My Hero Academia Vigilantes, ha preso il via l’arco narrativo della guerra di Narhata, dando inizio a una nuova fase del manga, che ha davvero il retrogusto della conclusione.

Dopo la sua sconfitta contro il protagonista Koichi infatti, il villain Numero Sei ha inviato i suoi proto-Nomu a devastare la città dell’eroe, causando il caos. I pro-heroes hanno ingaggiato battaglia, iniziando però, allo stesso tempo, a dare la caccia a Koichi stesso, che è stato erroneamente avvicinato al piano di Numero Sei.

Insomma, un arco narrativo intricato, con tanto materiale da sciogliere, che sembra perfetto per mettere fine a questa serie spin-off molto amata. Di certo la battaglia finale deciderà il fato di Koichi, lasciandoci scoprire se il vigilante deciderà di ritirarsi o di diventare un pro-hero a tutti gli effetti. Il futuro della serie è in mano a Furuhashi, ai fan non resta che godersi l’avventura finché durerà.