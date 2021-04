Thunder Cross 2: il classico Konami arriva su Switch!

Recentemente abbiamo ricordato il trentacinquesimo anniversario di una vera e propria istituzione della storia dell’industria videoludica, il Konami Code, che ha visto la luce insieme a Gradius, uno dei grandi giochi arcade pubblicati da Konami negli anni ’80. Forse proprio a causa dello spirito nostalgico di questi giorni, il developer nipponico ha previsto il ritorno di un altro suo gioco arcade a scorrimento orizzontale: Thunder Cross 2.

La notizia arriva da Famitsu e da Nintendo Life, secondo cui il titolo shoot ‘em up, starebbe arrivando su Nintendo Switch come parte della serie Arcade Archives proprio in questa settimana.

Il titolo, datato 1991, era il sequel di Thunder Cross, soot ‘em up a scorrimento orizzontale del 1988 che, proprio grazie ad Arcade Archives, è già approdato su Switch. Per certi versi si tratta di un titolo molto simile a Gradius, a causa di un sistema di selezione delle armi molto simile.

Thunder Cross 2 arriverà su Switch al prezzo di 7.99 euro, e potrebbe essere interessante tuffarsi in questo piccolo pezzo di storia del videogioco vecchio di 30 anni, soprattutto se siete appassionati di questo genere di titoli. Del resto il progetto Arcade Archives è nato proprio per rendere più accessibili alcuni dei titoli che hanno fatto la storia del videogioco anche a una platea più ampia (e più moderna) di giocatori.