Knockout City in arrivo su Game Pass e EA Play

Continuano ad arrivare buone notizie dal fronte Xbox Game Pass, e stavolta riguardano l’interessante e atteso titolo di Electronic Arts e Velan Studios, Knockout City. Il videogioco è action è solo superficialmente dedicato al dodgeball ma è ambientato in una coloratissima città dove potremo scatenare il panico giocando le nostre partite estreme tra le strade e i palazzi.

Il titolo, che ha recentemente annunciato i sorprendenti risultati della sua open beta, ha annunciato il suo arrivo su Xbox Game Pass (e anche su EA Play) il prossimo 21 maggio 2021. Si tratta soltanto dell’ultimo titolo che ha annunciato il suo approdo sul servizio di casa Microsoft, e anche se la creatura di Velan Studios può non avere l’appeal di un MLB The Show 21 (disponibile al lancio su Game Pass), si tratta comunque di un’acquisizione di alto livello, soprattutto se si considera l’oltre un milione di download della beta cross play.

Knockout City è un titolo ibrido, che Velan Studios ha definito come un dodgebrawl. Il gioco offre la possibilità di giocare partite 3vs3 e 4vs4.

Knockout City sarà disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One, PC (via Origin e Steam) e Nintendo Switch, oltre che su PlayStation 5 e Xbox Series X e S in modalità di retrocompatibilità. Il titolo garantirà il cross play e il cross progression su tutte le piattaforme.