Monster Hunter Rise: una nuova clip mostra Apex Rathalos

Oggi è un grande giorno per Monster Hunter Rise: l’action RPG di Capcom, infatti, riceve oggi il suo primo aggiornamento importante, che introduce nel mondo di gioco nuovi mostri come Chameleos e Apex Rathalos, protagonista dell’ultima clip che è stata pubblicata dall’account Twitter ufficiale del gioco (e che potete trovare in calce all’articolo)

A quanto pare, è in arrivo una “pletora” di nuove creature che si affiancheranno a queste due, ma le novità non si fermano qui: l’update 2.0 sblocca anche l’apice dell’Hunter Rank, anche se sembra che tutte le cacce completate in precedenza non verranno conteggiate retroattivamente per aumentarlo – come in Monster Hunter World.

Per quanto riguarda l’update 3.0, è stato anticipato che anche questo vedrà l’ingresso di “diversi nuovi mostri” e, soprattutto, un inedito finale, che fornirà l’effettiva conclusione alla storia del gioco base. Al momento, però, non è stata comunicata alcuna data di rilascio.

Certamente maggiori dettagli generali verranno forniti durante il Monster Hunter Digital Event che si terrà oggi a partire dalle ore 15:00 italiane. Noi di GamesVillage.it seguiremo l’evento e vi terremo aggiornati sulle prossime novità che verranno introdotte nel celebre titolo di Capcom! Nel frattempo, vi ricordiamo che Monster Hunter Rise è attualmente disponibile su Nintendo Switch. La versione PC, invece, è prevista per il 2022.