Loot Box: un documento rivela la politica di EA

La natura predatoria delle loot box tramite gli acquisti con denaro reale nei giochi è diventata un argomento molto importante in questi ultimi tempi. I bottini, sono stati visti come potenzialmente pericolosi per la loro natura casuale e sono stati paragonati al gioco d’azzardo, con molte nazioni che chiedono provvedimenti definitivi. Il Belgio, ad esempio ha dichiarato apertamente che le loot box sono identiche al gioco d’azzardo e li ha banditi. Inoltre, mentre alcuni paesi hanno approvato questa decisione seguendo il Belgio, altri invece si sono limitati a inserire degli avvisi nei videogiochi.

La società che si è impegnata maggiormente in queste pratiche di monetizzazione è Electronic Arts, poiché una parte enorme della loro attività ruota attorno agli acquisti casuali derivanti dalle loot box delle modalità Ultimate Team dei loro titoli sportivi, con FIFA al primo posto tra i giochi che generano le entrate maggiori. Di recente un nuovo documento schiacciante è trapelato in un rapporto di CBC News e suggerisce che questa è diventata una strategia centrale per Electronic Arts. Il documento, una presentazione fatta per scopi interni, cita che EA sta attuando una politica per educare i giocatori a utilizzare meglio FIFA Ultimate Team. FUT è descritto come la pietra angolare dell’esperienza FIFA, con EA che vuole portare la maggior parte dei giocatori verso questa modalità, utilizzando la messaggistica attiva e i teaser trailer. Tutte le strade portano a FUT, riassume il documento di 54 pagine.

Un portavoce di EA ha definito il documento privilegiato e riservato e ha affermato che le informazioni presentate al suo interno vengono visualizzate senza contesto e che tutte le conclusioni e le interpretazioni che seguono sono male informate. Tutti i giochi EA possono essere giocati senza spendere in oggetti di gioco e la maggior parte dei giocatori non spende, ha aggiunto il rappresentante di EA. L’ESRB prevede di includere avvisi nei giochi con acquisti casuali, mentre EA hanno concordato una politica per divulgare le probabilità delle loot box ai giocatori.