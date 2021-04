Watch Dogs Legion: l’aggiornamento 4.0 è stato rimandato

L’aggiornamento 4.0 di Watch Dogs Legion era programmato per la fine di aprile, ma Ubisoft ha riscontrato alcuni problemi e pertanto ha deciso di rimandare la pubblicazione della nuova patch. Il noto titolo con protagonisti gli hacker più cool è uscito lo scorso ottobre, guadagnandosi un buon successo presso pubblico e critica. Tuttavia, è stata riscontrata la presenza di vari bug, che proprio l’update 4.0 doveva contribuire a risolvere, oltre ad apportare migliorie generali al gioco. Ma a quanto pare dovremo aspettare ancora un po’.

Secondo un post sulla pagina Twitter ufficiale di Watch Dogs, l’ultimo aggiornamento sarà disponibile a partire dal 4 maggio 2021. Non si tratta di un così grave ritardo rispetto alla tabella di marcia pianificata in origine, pertanto non c’è motivo rattristarsi. Inoltre, quest’ultimo update non sembra essere granché ricco di contenuti o funzionalità, a parte, ripetiamo, alcuni miglioramenti al gameplay e la risoluzione di bug, senza togliere loro alcuna importanza ovviamente. Si sa, però, che i nostri occhi rimangono comunque ben puntati sull’update in sviluppo per console next gen…

Ad ogni modo, vi terremo aggiornati! Nel frattempo, vi ricordiamo che Watch Dogs Legion è attualmente disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Google Stadia.