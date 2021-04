Super Mario Party aggiunge il multiplayer online, ecco i dettagli

Il successo di Super Mario Party ha portato Nintendo ad introdurre un nuovo aggiornamento che espande il gameplay del titolo con una modalità online. La componente multiplayer è stata annunciata nel corso della giornata odierna, tramite il sito ufficiale giapponese della casa di Kyoto ed è già disponibie con l’update 1.1.0, pubblicato appunto nella mattinata italiana.

Come è possibile leggere dal changelog dell’update, il nuovo aggiornamento di Super Mario Party introduce una modalità multiplayer che si sviluppa sul comparto offline del titolo. Nel dettaglio, come riportato dalla casa di Kyoto, sarà possibile giocare alle seguenti modalità di gioco online:

Mario Party

Partner Party

Free Play (oltre 70 mini giochi)

Per giocare alle modalità online è ovviamente richiesta una sottoscrizione al servizio di abbonamento Nintendo Switch Online. A differenza di altri titoli come ad esempio Fortnite, infatti, il gioco non è un free to play e dunque necessita l’abbonamento per il comparto online della console ibrida.

A corredo dell’annuncio, oltre al changelog, è stato pubblicato un nuovo trailer che mostra tutte le feature aggiunte e come giocare online. Lo trovate, come di consueto, in calce alla notizia. Vi auguriamo una buona visione e vi ricordiamo di restare sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità in dirittura d’arrivo.