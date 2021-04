Destiny 2: svelato il nome della prossima Stagione?

Destiny 2 si sta avviando alla fine della sua Stagione 13, ovvero “La Stagione degli Eletti“, che dovrebbe concludersi l’11 maggio. Tuttavia, è già palpabile nell’aria l’hype per la prossima stagione che Bungie ha in serbo per il suo popolarissimo sparatutto. Ebbene, la nostra attesa potrà essere alleviata – o alimentata – dalle informazioni a proposito della Stagione 14 che sono trapelate di recente…

Sebbene Bungie stessa non si sia pronunciata sul nome della prossima season né tantomeno sulle novità ed i contenuti che essa introdurrà, alcuni fan della serie Destiny hanno iniziato a cercare informazioni per conto loro. E a quanto pare, la loro “caccia” ha dato i suoi risultati, perché le potenziali fughe di notizie hanno fatto emergere quello che potrebbe essere l’effettivo nome della Stagione successiva.

Mentre alcune indiscrezioni passate indicavano come “Season of the Collective” la Stagione 14, varie informazioni recenti sembrano smentire ciò: l’ utente Twitter joshhunt aveva già condiviso in precedenza le immagini del codice presenti nel sito web di Bungie, dove veniva elencata la “Season of the Splicer” sotto le stagioni di Destiny.

Altre immagini recenti, postate sempre da joshhunt, dimostrerebbero che Bungie ha cambiato il codice come per nascondere il nome della Stagione, portando dunque a credere che “Season of the Splicer” sia effettivamente il nome della Stagione 14. A maggior ragione, poi, un altro utente Twitter, tale JonNeumann410, ha risposto alla segnalazione con una lista del dialogo di Crow, sottolineandone un punto in cui compare proprio il termine “Splicer” in riferimento al lavoro dei Guardiani.

Ovviamente occorre prendere queste informazioni con la dovuta cautela, visto che nulla di ufficiale è stato ancora comunicato da Bungie. Tuttavia, l’analisi che è emersa non sembrerebbe poi tanto inverosimile. Ad ogni modo, state certi che vi terremo aggiornati! Nel frattempo, vi ricordiamo che Destiny 2 è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia.

I mean we're still waiting on this voiceline from what is presumably Crow soooo 😅 pic.twitter.com/eUBMTgxSYE — Cloud (@JonNeumann410) April 23, 2021