Hyrule Warriors Age of Calamity: superati i tre milioni di unità vendute

Hyrule Warriors: Age of Calamity continua a fare grandi numeri su Nintendo Switch, secondo gli account di Koei Tecmo è il titolo Musou più venduto di tutti i tempi e non mostra segni di smettere. L’ultimo titolo ispirato alle avventure di Link e di Zelda, ha raggiunto il traguardo di 3,7 milioni di copie.

In questo periodo, dove sono poche le nuove uscite della Nintendo, la maggior parte delle vendite del gioco è arrivata nella prima settimana del lancio, in cui 3 milioni di copie sono state rapidamente afferrate dai fan di Zelda. Tuttavia, gli stessi fan hanno presto scoperto che la trama di Hyrule Warriors: Age of Calamity non è simile ai racconti epici a cui sono ormai abituati grazie ai titoli precedenti del franchise.

Attualmente, Age of Calamity si trova proprio dietro Legend of Zelda: Link’s Awakening e Monster Hunter Rise recentemente lanciato nelle classifiche di vendita per Switch. Age of Calamity è ancora un ottimo gioco del franchise di Legend Of Zelda per il 2021, in attesa di ulteriori aggiornamenti su Breath of the Wild 2, il prossimo titolo della serie. Per coloro che hanno apprezzato le intelligenti meccaniche di combattimento a tema Zelda in un gioco hack and slash, Age of Calamity ha in serbo anche un imminente pacchetto DLC in uscita quest’estate, che è già disponibile per il pre-ordine.

Al momento, Hyrule Warriors: Age of Calamity è ancora il secondo modo migliore per immedesimarsi nell’open world di Legend Of Zelda: The Breath Of The Wild (anche se negli ultimi mesi, giochi come Genshin Impact riescono a offrire la stessa esperienza). Tutto sommato, i temi di Zelda sono sufficienti per ignorare le prestazioni sub-par del gioco, un problema che affligge anche l’imminente Ninja Gaiden Master Collection di Koei Tecmo su Switch. Hyrule Warriors: Age of Calamity è disponibile per Nintendo Switch.