Dying Light 2: la mappa sarà il doppio del primo capitolo

Nel corso dell’ultimo AMA (Ask Me Anything), Techland ha svelato alcuni dettagli su Dying Light 2. Una di queste nuove informazioni (che no, non riguarda il titolo definitivo del gioco) dello sviluppatore al lavoro sul titolo riguarda la mappa del gioco, che sarà decisamente più grande rispetto al suo predecessore.

A svelare queste informazioni ci ha pensato il Lead Game Deisgner Tymon Smektała. Nel dettaglio, la mappa di Dying Light 2 sarà decisamente più grande del primo capitolo, di circa il doppio. Si tratta di un’aggiunta importante ma attenzione, perché qui si parla solamente di larghezza. Smektala ha infatti aggiunto che le proporzioni non tengono conto dell’esplorazione verticale e considerando la densità di palazzi da esplorare (come nel primo capitolo) le dimensioni effettive potrebbero essere decisamente più importanti.

Per darvi un’idea, prendete la vecchia città, prendete Slums, combinatele e raddoppiate il risultato. Senza contare la verticalità del mondo



In tutto questo bisogna notare come nel titolo siano praticamente assenti veicoli e armi da fuoco. Il motivo? La popolazione non è in grado di fabbricarli. Sarà dunque necessario utilizzare armi da mischia e balestre per affrontare le orde di infetti che si troveranno sulla via del giocatore. Una scelta di design sicuramente particolare ma riuscirà a convincere i giocatori? Fateci sapere la vostra con un commento alla notizia!